De Jonge wuift bezwaren AP tegen gebruik zendmastdata weg

Het kabinet blijft erbij dat het RIVM toegang moet krijgen tot geanonimiseerde locatiegegevens van telecomproviders, zodat het gezondheidsinstituut meer inzicht kan krijgen in de verspreiding van het coronavirus. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft nog altijd bezwaren tegen het plan, maar minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) wuift die weg.

AP-voorzitter Aleid Wolfsen waarschuwt in NRC opnieuw dat de privacy van burgers in het geding is als de wet zoals die nu voorligt van kracht wordt. „Voorlopig is onvoldoende gegarandeerd dat de gegevens die de overheid wil verzamelen anoniem blijven”, zegt hij.

De Jonge bestrijdt dat. „De privacy is wél gewaarborgd, er worden geen persoonsgegevens verstrekt”, zegt de bewindsman. Hij benadrukt dat de AP bij het schrijven van de wet is geraadpleegd en dat de adviezen van de toezichthouder „zo goed mogelijk” zijn meegewogen. Ook de Raad van State adviseert positief.

Aanpassing van het voorstel, dat na de zomer behandeld wordt in de Tweede en Eerste Kamer, ligt dan ook niet voor de hand. „Dit is gewoon een goed idee, dat moeten we doen”, aldus De Jonge. „Alle landen om ons heen doen dit ook. Ik ga graag nog een keer in gesprek met de AP om dat toe te lichten.”

Volgens de kabinetsplannen gaat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bij alle telecomproviders locatiegegevens van mobiele telefoons verzamelen. Het CBS bewerkt deze gegevens om tellingen van mobiele telefoons aan te kunnen leveren bij het RIVM. Dat hoopt daarmee nieuwe uitbraken van het coronavirus te kunnen indammen.