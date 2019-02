De Jonge wijst kritiek D66 van de hand

Het regeerakkoord bevat meer opdrachten dan alleen het op gang brengen van het voltooid leven-debat van D66. Dat benadrukte minister De Jonge (Volksgezondheid) vrijdag.

Volgens D66 talmt de CDA-minister met het geven van impulsen aan het debat over vrijwillige levensbeëindiging. De Jonge wijst die kritiek van de hand. „Ik ben volop aan de slag met de opdracht die ik van vier partijen heb meegekregen”, zei hij vrijdag. Daarna somde hij op: investeren in meer tijd en aandacht voor liefdevolle zorg in de verpleeghuizen en in de strijd tegen eenzaamheid, én zorgen voor intensievere palliatieve zorg.

De discussie die De Jonge wordt geacht aan te zwengelen, gaat volgens hem nog dit voorjaar van start. „Maar een maatschappelijk debat laat zich natuurlijk niet even regisseren”, voegde hij eraan toe.