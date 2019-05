De Jonge: Wijkverpleging op de schop

De wijkverpleegkundige zorg moet op de schop.

Dat is de strekking van een brief die minister De Jonge (VWS) dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde. De bewindsman wil onder meer dat iedere buurt een voor iedereen herkenbaar zorgteam krijgt. Ook de verdeling van het budget voor wijkverpleegkundige zorg wordt aangepast.

Onderzoek moet duidelijk maken of de zorg kan worden bekostigd op basis van vaste zorgprofielen, maar de bewindsman sluit ook een vergoeding per wijk of buurt niet uit. Hij denkt zorgverzekeraars en -aanbieders zo te kunnen dwingen tot meer samenwerking en tot meer investeringen in preventie.

Eind 2020 volgt een besluit over een nieuw financieringsmodel.