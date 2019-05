De Jonge: Vormgeving onderzoek homogenezing complex

Minister De Jonge (CDA) is vooralsnog niet van plan opdracht te geven voor een „diepgaand en onafhankelijk onderzoek” naar de vraag of en in welke mate jongeren in Nederland worden blootgesteld aan homogenezingsbehandelingen of conversietherapieën.

Dat zei hij woensdag in de Tweede Kamer, nadat D66 en de PvdA in een Kamerdebat opnieuw, net als een maand geleden, om een dergelijke studie hadden gevraagd.

De bewindsman vindt het zinvoller om eerst bij het COC en bij meer aan kerkelijke genootschappen gelieerde lhbt-organisaties te peilen welke signalen zij hebben over genezingspraktijken. Zonder zo’n voorgesprek is het volgens hem te complex een dergelijk onderzoek goed vorm te geven, te meer omdat navraag bij de zorginspectie heeft opgeleverd dat deze toezichthouder al tien jaar geen meldingen over genezingstherapieën meer heeft gehad. „Je kunt moeilijk een onderzoek de wereld in slingeren en tegen het onderzoeksbureau zeggen: „Sterkte ermee. Geen idee of er ergens aangrijpingspunten zijn, maar dit is wat we bestellen””, aldus De Jonge tijdens het debat.

D66 en de PvdA houden echter voet bij stuk. Dinsdag brengen beide een motie in stemming, waarin het kabinet wordt opgeroepen onderzoek te laten doen, omdat uit journalistiek onderzoek zou zijn gebleken dat daarvoor voldoende reden is. Met dit onderzoek doelen de twee partijen op uitzendingen van de tv-programma’s EenVandaag (op 11 februari) en RTL5 (op 23 april). Bij EenVandaag kwam een man aan het woord die tientallen jaren geleden deelnam aan een door een evangelische jeugdorganisatie georganiseerde vakantie op een boerderij in Doornspijk. Duiveluitdrijvers zouden daar hebben geprobeerd zijn geaardheid te veranderen. RTL liet een ex-lid van een vrije baptistengemeente en een oud-jongerenwerker uit een Pinkstergemeente aan het woord die bevestigden dat hun kerk uitdroeg dat homo’s door het gebed van hun gevoelens kunnen worden bevrijd.

Eerder vroeg D66 naar aanleiding van de EenVandaaguitzending minister Bruins (Medische Zorg) al te onderzoeken op welke schaal (alternatieve) behandelaren in Nederland conversietherapieën zouden aanbieden. Bruins antwoordde daarop daarvoor geen mogelijkheden te zien. Na een melding, een klacht of een aangifte konden er volgens hem eventuele strafrechtelijke stappen volgen.