De Jonge: volgende week 1600 ic-bedden beschikbaar

Volgende week is het aantal ic-bedden in de Nederlandse ziekenhuizen opgehoogd tot ongeveer 1600 ic-bedden, waarvan twee derde bedoeld is om het toenemende aantal ernstig zieke coronapatiënten te behandelen. Dat zou genoeg zijn om de toestroom op te vangen waarmee het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) rekening houdt.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakte dat bekend in de Tweede Kamer. Veel partijen ergerden zich eraan dat de minister geen garanties kon geven over het aantal begin april.

Na overleg met minister Martin van Rijn (Medische Zorg) en de zorgsector kwam er tijdens het coronadebat toch duidelijkheid. Van de ruim 1600 ic-bedden zijn er 1036 gereserveerd voor coronagevallen en de overige 575 voor reguliere zware zorg, zei De Jonge.

Het kabinet is met spoed het aantal ic-bedden aan het verhogen in verband met de coronacrisis. Het RIVM houdt er rekening mee dat rond 1 april meer dan duizend coronapatiënten er zo slecht aan toe zijn dat ze ic-zorg nodig hebben. Het instituut hoopt wel dat de maatregelen die zijn afgekondigd om de verspreiding van het virus tegen te gaan vruchten afwerpen en de druk op de ic’s verminderen.

Op dit moment liggen er zeker 659 coronapatiënten op de intensive care, maar dat aantal neemt iedere dag toe. De vereniging van ic-artsen houdt het hart vast, maar bevestigde tijdens het Kamerdebat dat „per 1 april opgeschakeld kan worden naar 1600 ic-bedden”, zei De Jonge. „De inspectie ziet daarop toe.”

Ziekenhuizen richten onder meer operatiekamers in om ic-patiënten te verplegen. Mochten er nog meer ic-bedden nodig blijken, dan zijn er bijvoorbeeld eerst meer beademingsapparaten nodig. Die zijn besteld, maar de aanvoer verloopt moeizaam.