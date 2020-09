De Jonge: te hoge verwachtingen gewekt met zoektocht corona-app

De ‘appathon’ en de openbare zoektocht naar een corona-app hebben te hoge verwachtingen gewekt over die applicatie. Zorgminister Hugo de Jonge geeft toe dat het „volmaakt transparante” proces wel eens voor teleurstellingen heeft gezorgd.

„Als ik daar zelf op terugkijk, had ik beter duidelijk moeten maken dat we een zoektocht aan het starten waren waarvan we niet zeker wisten of het ook aan het einde van het weekend een app zou opleveren. Dat het echt bedoeld was als een marktconsultatie. Dat had ik er op zijn minst duidelijker bij moeten communiceren”, zegt De Jonge tegenover een kritische Tweede Kamer. „Ik denk dat daarmee de verwachting te hoog was en het resultaat te teleurstellend was.”

Onderwerpen als apps van de overheid zorgen vaak al voor „zorgen en vragen bij mensen die een soort wantrouwen voeden” en zo’n proces zou zelfs complottheorieën versterken, aldus de bewindsman.

Kamerleden en verscheidene experts hadden veel kritiek op de snelle jacht op een corona-app, die in eerste instantie strandde na een appathon. Voordat de makers van de ‘finalisten’ hun app konden presenteren, waren al zo’n 750 voorstellen afgevallen. Maanden later is er een app - de CoronaMelder - maar die kon niet worden ingevoerd op de door De Jonge gewenste datum van 1 september. De spoedwet die de basis legt voor het invoeren van de app moet eerst door de Tweede Kamer.

De openbare appathon en de voortvarende start van het proces hebben ook positieve effecten gehad, voegde De Jonge toe. „Als je zo’n stap zet, kun je dat alleen maar in volmaakte transparantie doen.” Na de appathon was het niet mogelijk om „het vervolgproces dan maar niet transparant” te doen. Daarnaast heeft zijn ministerie kennisgemaakt met „heel kritische meedenkers” die hebben meegekeken met de totstandkoming van de CoronaMelder.