De Jonge: ruimte voor soepelere bezoekregeling gehandicaptenzorg

Met „meer creativiteit, meer durf en misschien wel meer ratio” kan er in gehandicapteninstellingen soepeler worden omgegaan met bezoek. Dat gebeurt nu ook al her en der, zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een debat met de Tweede Kamer. De bezoekregeling voor gehandicaptenzorginstellingen was wegens het coronavirus eerst nog erg streng.

De branche hanteerde het principe geen bezoek toe te laten, tenzij het bezoek essentieel is voor de cliënt. Die richtlijn heeft de branche zichzelf opgelegd, benadrukt De Jonge, anders dan bijvoorbeeld de verpleegzorg, waar een overheidsrichtlijn geldt. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland wil langzaamaan naar een ‘ja, mits’-principe.

Met „de algemene uitgangspunten”, zoals de 1,5 meter afstand en „handen wassen tot je een ons weegt”, kom je een heel eind, aldus de minister. Maar een hoop organisaties waren in het begin „uit schrik extra streng”.

Dat geldt ook de dagbesteding, voor mensen met een beperking en geestelijke gezondheidsproblemen. Die is „te snel afgebouwd”, denkt De Jonge. Als de juiste stappen worden genomen, kan veel nu toch weer worden gedaan. Hij ziet inmiddels dat veel organisaties creatieve oplossingen bedenken.