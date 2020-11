De Jonge roept op: leef gezond om weerstand te verhogen

Zorgminister Hugo de Jonge roept Nederlanders op gezond te leven, om een betere weerstand op te bouwen. Op die manier zijn mensen beter beschermd tegen het coronavirus. Hij zei tijdens de persconferentie dat het al zou helpen als mensen dagelijks een half uurtje wandelen. „Gezond leven maakt je weerstand beter en je voelt je beter”, aldus De Jonge, verwijzend naar een advies van artsen.

De komende maanden zal meer en vaker worden getest op het coronavirus, ook met hulp van Defensie en het bedrijfsleven. „Met meer testen zitten we het virus meer op de hielen. Hoe meer we testen, hoe meer vrijheden we ons kunnen veroorloven. Het helpt allemaal en geeft perspectief”, aldus De Jonge.