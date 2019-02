De Jonge: regels zijn er niet voor niets

Regels voor medicatieveiligheid en personeelsbeleid in de zorg zijn er niet voor niets. Dat personeel in de zorg momenteel moeilijk te krijgen is, „mag geen excuus zijn om die regels met voeten te treden”, vindt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid).

Het Openbaar Ministerie (OM) meldde vrijdag dat een 22-jarige Rotterdammer vervolgd wordt in elf zaken waarin hij zonder medische noodzaak insuline zou hebben toegediend. Vier patiënten overleefden dat niet. Onderzoek door de gezondheidsinspectie heeft grote tekortkomingen aan het licht gebracht bij alle vier de instellingen waar de verdachte werkte.

„Dit is wel een hele uitzonderlijke en bizarre zaak”, benadrukt De Jonge. „Als het inspectierapport iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het dat tegen zulke kwaadwillendheid geen kruid is gewassen.” Tegelijkertijd vindt de minister het naleven van regels een kwestie van goed werkgeverschap. „Daar hoort ook bij dat je screening van nieuw personeel serieus neemt.”