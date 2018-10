De Jonge: ouderen niet te snel afschrijven

Vicepremier Hugo de Jonge wil niet ingaan op het besluit van Rotterdam om de sollicitatieplicht voor oudere werklozen in de bijstand te schrappen, maar hij benadrukt wel dat oudere mensen niet te vroeg moeten worden afgeschreven. „Dat risico dat het zo begrepen wordt, is wel aanwezig.”

Volgens de vicepremier moeten we ook niet accepteren dat ouderen steeds moeilijker aan de bak komen. „Ouderen moeten volop kunnen meedoen”, zei De Jonge op de wekelijkse persconferentie na de ministerraad. Hij verving daar premier Mark Rutte, die in Brussel is.

De Rotterdamse PvdA-wethouder Richard Moti heeft het voornemen donderdag aan de gemeenteraad laten weten. Hij hoopt door meer maatwerk en een persoonlijke aanpak het aantal Rotterdammers in de bijstand terug te brengen van 37.700 naar 30.000. Voor het plan wordt 9 miljoen euro uitgetrokken.

Vakbonden pleiten al lang voor het schrappen van de sollicitatieplicht voor oudere werklozen.