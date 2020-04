De Jonge: oppassen met snelle Belgische coronatest

De nieuwe, snelle coronatest waaraan in België wordt gewerkt is nog niet betrouwbaar genoeg om in Nederland te gebruiken, denkt ‘coronaminister’ Hugo de Jonge. Omdat de test soms het virus niet weet te vinden, terwijl de patiënt dat wel degelijk onder de leden heeft, kan hij „schijnveiligheid” bieden, vreest de minister.

Belgische ziekenhuizen gaan de coronatest, die al binnen een kwartier uitsluitsel geeft, volgende week al gebruiken, melden Belgische media. Ze onderkennen dat de test drie van de tien coronabesmettingen niet aan het licht brengt, maar zien er toch heil in. Doordat zorgverleners binnen een kwartier het grote merendeel van de mensen met het virus in het vizier hebben, kunnen ze al snel beginnen met een behandeling of met het voorkomen van verdere besmetting. Ze winnen daarmee tijd.

Maar De Jonge meent dat de test nog niet bruikbaar is. Hij wijst op andere landen, waar door onbetrouwbare tests mensen zich soms ten onrechte veilig zouden hebben gewaand. „Pas nou op, het moet wel deugen voor je het gaat gebruiken.”