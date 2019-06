De Jonge: Nieuw kabinet besluit over jeugdzorg

Het is aan een nieuw kabinet om te bepalen of en zo ja in welke mate gemeenten structureel extra middelen nodig hebben voor de jeugdzorg.

Dat schreef minister De Jonge (VWS) vrijdag aan de Tweede Kamer.

De bewindsman wil nog in deze kabinetsperiode een diepgaand onderzoek naar de volume- en uitgavenontwikkeling in de jeugdzorg in de periode 2015-2019 laten uitvoeren, zo schrijft hij. Dit onderzoek moet in het najaar van 2020 zijn afgerond. De resultaten dienen „als inbreng van de komende kabinetsformatie.”

Onder het vorige kabinet werd het jeugdzorgstelsel ingrijpend verbouwd. De verantwoordelijkheid voor jongeren met problemen ging over van provincies naar gemeenten, die van het kabinet meer moesten investeren in laagdrempelige, preventieve hulp om zo een beroep op zwaardere, instellingsgebonden zorg te voorkomen.

De afgelopen vier jaar is zowel de vraag naar lichtere alsook die naar zware vormen van jeugdzorg echter toegenomen. Om die reden maakte De Jonge in de Voorjaarsnota voor de komende drie jaar al 1 miljard euro extra voor de jeugdzorg vrij.

Daar komt nog een bedrag van ruim 11 miljoen euro bij om mogelijk te maken dat kinderen niet tot hun 18e maar tot hun 21e in gezinshuizen kunnen blijven wonen, schreef De Jonge vrijdag.