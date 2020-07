De Jonge: naar voren schuiven Hoekstra is oude politiek

Dat zijn rivaal Pieter Omtzigt de populaire CDA-minister Wopke Hoekstra naar voren schuift als zijn kandidaat voor het kabinet, is „politiek van vroeger”, zegt Hugo de Jonge. Het moet in de lijsttrekkersverkiezingen van de christendemocraten volgens de kandidaat-lijsttrekker gaan wat Omtzigt en hij met het CDA willen. En niet om de bemensing van een volgend kabinet, zei hij in radioprogramma Dit is de Dag.

Omtzigt wil zelf in de Kamer blijven als hij De Jonge verslaat en politiek leider en lijsttrekker van het CDA wordt. Hij noemt telkens Hoekstra, minister van Financiën en tot hij zelf afhaakte de belangrijkste gegadigde voor het CDA-lijsttrekkerschap, als de man die hij graag in het kabinet zou zien. Hoekstra voelt daar wel voor, liet hij zondag weten.

„Dat is wel heel erg van vroeger hoor”, reageerde De Jonge, die het lijsttrekkerschap al op zak leek te hebben maar nu alles in het werk moet stellen om zich Omtzigt van het lijf te houden. „Alvast bezig zijn met de banen voor na de verkiezingen, terwijl er nu een hele andere strijd centraal staat.” De vraag is nu wat hij en Omtzigt als het wezen en opdracht voor het CDA zien, zei de vicepremier. „En wie er van ons team de aanvoerder moet zijn.”