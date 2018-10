De Jonge: Meer zorg op maat voor gehandicapte

Een groep van 450 mensen met een beperking en hun naasten krijgt in ieder geval de komende twee jaar begeleiding van een gespecialiseerde ondersteuner, die hen kan helpen bij al het regelwerk rond de zorg.

Dat schreef minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zondag aan de Tweede Kamer. Het gaat om een gerichte investering van het bedrag van 55 miljoen euro dat VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie in het regeerakkoord beschikbaar stelden voor het verbeteren van de onafhankelijke cliëntondersteuning. Aanleiding voor de extra impuls is een oproep van D66-Tweede Kamerlid Vera Bergkamp afgelopen april. Bergkamp reageerde met haar verzoek op de Werkgroep Wij zien je Wel, die ouders van kinderen met een ernstige handicap ondersteunt.

De casemanagers, die ook wel copiloten worden genoemd, komen onder meer beschikbaar voor ouders van zeer ernstig verstandelijk en meervoudig beperkte kinderen (ZEVMB). Ook andere groepen komen in aanmerking, zoals mensen met ernstige vormen van autisme, mensen met ernstige vormen van niet-aangeboren hersenletsel en mensen met een verstandelijke beperking én gedragsproblematiek. Daarnaast krijgen 150 mantelzorgers die forse problemen ervaren bij het organiseren van zorg bij wijze van proef voor twee jaar een copiloot. Als de evaluatie gunstig uitpakt, wil De Jonge dat de casemanager landelijk beschikbaar komt.

Gespecialiseerde instellingen voor mensen met de zwaarste zorgbehoefte krijgen deze kabinetsperiode honderd extra zorgplekken, zo kondigt De Jonge verder aan. Ook gaat het ministerie regionale ambulante teams in het leven roepen die te hulp kunnen schieten als er extra ondersteuning nodig is bij de zorg.

Over twee weken buigt de Kamer zich nader over de begroting van het ministerie van Volksgezondheid voor 2019. In eerdere Kamerstukken liet De Jonge weten dat hij voornemens is nog 98 miljoen euro aan extra middelen vrij te maken om de tarieven voor de zorg aan gehandicapten met de zwaarste ondersteuningsbehoefte kostendekkend te maken.

De bewindsman probeert daarnaast 75 miljoen vrij te spelen om de tarieven voor het vervoer naar de dagbesteding te verhogen. „Daarmee kan de keuzevrijwheid van de cliënt worden vergroot”, aldus De Jonge in de Kamerbrief.