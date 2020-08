De Jonge komt met spoedwet voor app CoronaMelder

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid komt met een spoedwet om de juridische basis van de app CoronaMelder goed op orde te krijgen. Dat doet hij na een advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Die vindt dat de minister duidelijker in de wet moet vastleggen dat ook apps gebruikt mogen worden tegen de verspreiding van infectieziekten.

De Wet publieke gezondheid, waarin onder meer staat welke bevoegdheden de overheid heeft om infectieziekten te bestrijden, is volgens de toezichthouder niet voldoende voor de CoronaMelder. De minister is het hier niet mee eens. Ook de landsadvocaat, die de Staat juridisch bijstaat, is van mening dat de huidige wetgeving genoeg ruimte biedt voor het gebruik van apps. Desondanks wil De Jonge tegemoet komen aan het advies van de AP. De minister houdt er vooralsnog wel aan vast om de app CoronaMelder vanaf 1 september landelijk in te voeren.

De app registreert via bluetooth wie in de afgelopen veertien dagen langer dan 15 minuten nabij een besmet persoon geweest is. Wie positief getest wordt bij de GGD, krijgt een code die de app verstuurt naar alle mensen die nabij waren.

De AP vindt dat de wet onder meer de bevoegdheden van de minister en privacywaarborgen moet bevatten. Voorzitter Aleid Wolfsen: „Er moet bijvoorbeeld ook in staan dat je zelf mag bepalen of je de app wilt gebruiken. Dat betekent ook dat je bijvoorbeeld niet geweigerd mag worden in de horeca als je de app niet op je telefoon hebt staan. En dat je werkgever jou niet mag verplichten de app te gebruiken.”

De grootste zorg van de AP gaat over de onderliggende software in de mobiele besturingssystemen Android en iOS, die de corona-app mogelijk maakt. „Het is voor de AP niet duidelijk of de Amerikaanse techgiganten Google en Apple gegevens van gebruikers in handen krijgen en wat daarmee gebeurt”, zegt Wolfsen. Hij wil dat de overheid duidelijke afspraken maakt met Google en Apple voordat ze de app in gebruik neemt.

Sinds maandag wordt de app door de GGD getest in vijf regio’s. Mensen in Drenthe, Twente, IJselland, Gelderland-Zuid en Noord- en Oost Gelderland kunnen al de benodigde code van de GGD krijgen, waarmee zij anderen kunnen waarschuwen in het geval van een besmetting. Mensen uit andere regio’s kunnen de app al wel downloaden en waarschuwingen ontvangen, maar krijgen pas vanaf 1 september de GGD-code om zelf waarschuwingen te kunnen versturen.