De Jonge: grootste zorg over besmettingen in drie grootste steden

Met name het aantal besmettingen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag is de grootste zorg voor het kabinet. We kijken wat daar extra nodig is, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) na de ministerraad.

Het aantal besmettingen loopt op en ook het aantal ziekenhuisopnames neemt toe. De ontwikkelingen zijn zorgelijk, aldus De Jonge. Premier Mark Rutte maakt later vrijdagmiddag nieuwe maatregelen bekend.

Verder draagt De Jonge een aantal taken over voor de rest van de kabinetsperiode aan de andere bewindslieden op het departement. Dan kan hij meer tijd besteden aan de bestrijding van het coronavirus.

Onder meer gehandicaptenzorg, arbeidsmarktbeleid en regeldruk gaan naar minister Tamara van Ark (Medische Zorg en Sport). Staatssecretaris Paul Blokhuis ontfermt zich over jeugdzorg, huiselijk geweld en kindermishandeling.

Er bleef onvoldoende tijd over voor deze onderwerpen, zegt De Jonge. „De dagen werden erg lang en de nachten heel erg kort.” Hij houdt onder meer ouderenzorg, wijkverpleegkundige zorg en medisch-ethische vraagstukken in zijn portefeuille.