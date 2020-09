De Jonge: genoeg beschermingsmiddelen tegen corona op voorraad

Nederland heeft momenteel voor de zorgsector voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen tegen het coronavirus beschikbaar en in voorraad. Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) dat de centrale inkoop doet namens de overheid, gaat er ook van uit dat er genoeg spullen zijn als er weer een piek komt in het verbruik, vergelijkbaar met die in het voorjaar. Dat schrijft zorgminister Hugo de Jonge ook namens zijn collega Tamara van Ark aan de Tweede Kamer, ter voorbereiding op een debat dinsdagavond.

Het LCH heeft onder meer ruim 1 miljard chirurgische mondmaskers besteld. Daarvan zijn er nu 700 miljoen in Nederland op voorraad waarvan er 535 miljoen direct aan zorginstellingen te leveren zijn. Daarnaast zijn er van de ruim 695 miljoen bestelde handschoenen inmiddels 289 miljoen op voorraad, waarvan 175 miljoen direct leverbaar.

De Jonge laat onderzoeken wat er nodig is aan dit soort spullen als die meer preventief worden gebruikt in verpleeghuizen of andere instellingen als het aantal besmettingen sterk stijgt.

Het LCH is speciaal opgericht om extra middelen in te kopen en een noodvoorraad aan te leggen voor Nederland. In het voorjaar ontstond wereldwijd een enorm tekort aan mondkapjes, handschoenen, beschermingsbrillen en -schorten toen het coronavirus over de wereld raasde.

Naast het consortium kopen zorginstellingen zelf ook nog beschermingsmiddelen in bij hun eigen leveranciers. Het LCH is volgens de minister een noodvoorziening. Wel blijft volgens hem „de wereldwijde markt van persoonlijke beschermingsmiddelen grillig en blijft waakzaamheid dus geboden”. Om niet meer zo afhankelijk te zijn van het buitenland, worden ook in Nederland steeds meer beschermingsmiddelen geproduceerd.

Naast beschermingsmiddelen heeft Nederland inmiddels ook zeker 2000 ampullen van het medicijn remdesivir, dat het virus remt. Ook de ontstekingsremmer dexamethason is „ruim beschikbaar” voor Nederlandse patiënten, schrijft De Jonge. Uit vele onderzoeken is gebleken dat het middel ernstig zieke coronapatiënten sneller kan laten herstellen. Er loopt nog internationaal onderzoek om dit nog sterker te bevestigen. Het gebruik van dexamethason bij coronapatiënten is nu opgenomen in de behandelrichtlijn COVID-19, aldus de minister.