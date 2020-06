De Jonge: Geen samenzangverbod, maar „dringend advies”

Premier Rutte beoogde woensdagavond niet tot uitdrukking te brengen dat de gemeentezang in kerken voorlopig is verboden. Hij wilde slechts overdragen wat op dit moment het „dringende advies” is van de infectieziektedeskundigen van het RIVM.

Dat zei zorgminister Hugo de Jonge donderdagavond in een Tweede Kamerdebat, in reactie op vragen van SGP-Kamerlid Van der Staaij.

Na de –voorlopig- laatste vergadering van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb) zei Rutte woensdag tijdens een persconferentie dat er in kerken nog niet gezongen mag worden, zo lang er nog geen vaccin is. Onder voorwaarden zouden er wellicht uitzonderingen kunnen komen voor een koor „dat voor in de kerk vanaf een podium zingt.” Een alternatief was volgens de premier het voorlezen van liederen.

Rutte en Van der Staaij gemeentezang

Op de sociale media werd door diverse voorgangers met verbazing op zijn woordkeus gereageerd.

„De minister-president deed uitspraken die er op neerkwamen dat zingen in kerken zo ongeveer verboden is”, aldus een verbolgen Van der Staaij. Hij maakte duidelijk hoe het hem had gestoord dat de premier met geen enkel woord had gerept over de mogelijkheden voor het beperken van de risico’s om al zingend het virus te verspreiden „Zoals: ingetogen zingen, anderhalve meter afstand in acht nemen en vooraf informeren of mensen klachten hebben”, zo somde het Kamerlid op.

Tussen hem en de premier ontspon zich vervolgens een levendig debat over de vraag in hoeverre het wetenschappelijk is onderbouwd dat samenzingen riskant kan zijn. Rutte sprak over adviezen die „vrij stevig” waren. Van der Staaij verwees naar een uiteenzetting van chef infectieziektenbestrijding prof. J. van Dissel van het RIVM van donderdagmiddag in het Kamergebouw. Die betoogde dat de adviezen „niet eenduidig” zijn en dat het OMT om die reden juist had gezocht naar een „tijdelijk compromis.” Dat kwam erop neer dat voorlopig alleen een klein koor onder voorwaarden op een podium voorin de kerk mag zingen.

„Onze interpretatie van de adviezen is: Je moet het niet doen”, zei Rutte daarop.

Psalmenpolitie

Over het RIVM-advies hoopt minister Grapperhaus van Eredienst volgende week „op een normale manier” en met inachtneming van de grondrechten met de kerken in gesprek te gaan, beloofde De Jonge. Voorafgaand daaraan zal hij zijn collega-bewindsman informeren over de meest actuele onderzoeksbevindingen over de risico’s van spreken of zingen met stemverheffing, én over de mogelijkheden om deze te beperken. Deze bevatten, zo beaamde de zorgminister, inderdaad nog wat losse eindjes.

De Jonge onderstreepte dat het kabinet ziet hoe verantwoordelijk kerken zich voelen voor het welzijn van de kerkgangers. Hij verzekerde dat de aangepaste verordeningen van de Veiligheidsregio’s straks geen samenzangverbod zullen bevatten, en dat er dus ook niet zoiets als een „psalmenpolitie” komt.

