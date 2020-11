De Jonge: geen reden om in te grijpen bij nertsenhouderijen

Deskundigen die het kabinet adviseren over het coronavirus zien geen reden om extra maatregelen te nemen bij nertsenhouderijen, nu in Denemarken een mutatie rondgaat die zijn oorsprong vindt bij deze pelsdieren. Dat zegt zorgminister Hugo de Jonge tijdens het Vragenuur in de Tweede Kamer.

De Jonge moest komen uitleggen waarom Nederland vasthoudt aan plannen om pas volgend jaar alle nertsenhouderijen te sluiten. In Denemarken raakten onlangs mensen na contact met nertsen besmet met een gemuteerde variant van het coronavirus. Een deel van het land moest daarom vrijwel volledig op slot.

De deskundigen die het kabinet heeft geraadpleegd zien in Nederland evenwel „geen aanvullende risico’s” voor de volksgezondheid, zegt De Jonge. De maatregelen die dit voorjaar al werden genomen nadat in Nederland de eerste besmettingen bij nertsen waren ontdekt, „zouden afdoende moeten zijn”, aldus de minister.

Bedrijven waar het coronavirus is vastgesteld, zijn direct geruimd. Verder gelden onder meer een vervoersverbod voor de pelsdieren en extra hygiënemaatregelen op fokkerijen. Landbouwminister Carola Schouten komt binnenkort met een wetsvoorstel waarmee het verbod op het fokken van nertsen, dat eigenlijk in 2024 zou ingaan, bijna drie jaar naar voren wordt gehaald.

Met deze maatregelen worden volgens De Jonge alle risico’s voor de volksgezondheid weggenomen. Hij wijst erop dat Denemarken tot voor kort nog helemaal geen maatregelen had getroffen om verspreiding tussen mens en dier op nertsenfokkerijen tegen te gaan. Bovendien is de branche daar ongeveer tien keer zo groot als in Nederland, aldus de bewindsman.