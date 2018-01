De Jonge dubt over financieren geestelijke zorg

Een kabinetsbesluit over het structureel financieren van geestelijk verzorgers in de palliatieve thuiszorg laat nog even op zich wachten.

Minister De Jonge (VWS) verzekerde de Tweede Kamer donderdag in een Kamerdebat dat de kwestie zijn aandacht heeft, maar vroeg nog enige bedenktijd.

Recent gingen in de zorgsector stemmen op om de geestelijk verzorgers vanuit het basispakket te vergoeden. Vanwege het risico op precedentwerking voelt de bewindsman daar echter weinig voor, zei hij donderdag.

Behalve CDA, CU en SGP vinden ook SP en GroenLinks dat geestelijk verzorgers een structurele plek verdienen in de ouderenzorg.