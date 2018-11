„De Jonge dreigt wijkverpleging te vroeg met tarievenwet”

Een deel van de Tweede Kamer is behoorlijk ontstemd over de aankondiging van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) om desnoods met wetgeving in te grijpen in de hoogte van de vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg.

Dat bleek woensdag in een Kamerdebat.

Verzekerden doen voor bepaalde zorg in toenemende mate een beroep op hulpverleners die geen prijs- of volumeafspraken maken met zorgverzekeraars. Vooral de groei in de wijkverpleging is opmerkelijk; van 1,3 procent in 2015 naar 6,2 procent in de eerste helft van 2017. De Jonge vindt die stijging zorgwekkend, zo liet hij de Kamer al meerdere keren weten. Per cliënt zijn verzekeraars volgens cijfers voor de niet-gecontracteerde wijkverpleging dubbel zo veel kwijt als voor de gecontracteerde zorg.

In totaal gaat het volgens de bewindsman om zo’n 100 miljoen euro aan extra zorgkosten. „Globaal gerekend zouden wijkverpleegkundigen daar circa 16.000 extra cliënten voor kunnen helpen”, zo rekende De Jonge de Kamer vrijdag voor.

Om de kosten te beteugelen, wil De Jonge allereerst de contractbereidheid tussen zorgverzekeraars en wijkverpleegkundigen over en weer bevorderen. Volgend jaar wil hij weten of een betere samenwerking tussen beide ervoor kan zorgen dat het aandeel van de ongecontracteerde zorg daalt. Gebeurt dat niet, dan komt hij ter ontmoediging met wetgeving waarin de hoogte van de vergoeding voor ongecontracteerde zorg door het kabinet kan worden gemaximeerd.

Bij de oppositie ontlokte De Jonges vrijdag kenbaar gemaakte voornemen woensdag veel protest. Diverse partijen van SP en GroenLinks tot PVV vinden De Jonges focus op het duurder zijn van de ongecontracteerde zorg te eenzijdig. „Misschien wordt daarmee wel een opname in een verpleeghuis of hospice voorkomen, maar daar kijkt de minister volgens mij niet naar”, zei SP-Kamerlid Maarten Hijink. Nu al een wet voorbereiden wet vindt de SP veel te voorbarig. Coalitiepartij D66 is het daarmee eens. Prematuur, noemde D66-Kamerlid Vera Bergkamp de aankondiging. Zij vindt dat verzekeraars veel meer hun best moeten doen om ook acceptabele contracten af te sluiten met zzp’ers. Zorgverzekeraars zien de door De Jonge aangekondigde wet wel zitten, vreest Bergkamp. Haar angst is dan ook verzekeraars in plaats van zich soepel op te stellen juist blokkades zullen opwerpen rond het inkopen van wijkverpleegkundige zorg.

CDA’er Evert-Jan Slootweg is eveneens kritisch. Hij wil dat De Jonge concreter wordt over de inspanningsverplichting van verzekeraars. Alleen de VVD toonde openlijk begrip voor De Jonges koers.