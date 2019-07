De Jonge denkt aan lijsttrekkerschap CDA

Vicepremier Hugo de Jonge overweegt zichzelf kandidaat te stellen als lijsttrekker van het CDA. Dat zegt hij in gesprek met het AD. Hij is de eerste CDA’er die zegt Sybrand Buma op te willen volgen.

„Het zal de lijsttrekker moeten zijn die het meest kansrijk is om onze partij de grootste te maken”, aldus De Jonge. „Het lijsttrekkerschap komt wanneer het komt en dat is echt pas diep in 2020.”

Naast De Jonge worden ook minister van Financiën Wopke Hoekstra en staatssecretaris Mona Keijzer genoemd als opvolger van Buma, die nu burgemeester van Leeuwarden is. De Jonge ziet een strijd met een van de twee niet zitten, zegt hij in de krant. „Je moet altijd oppassen dat zo’n strijd niet onbedoeld toch beschadigend wordt voor de een of de ander. We moeten een beetje voorzichtig zijn met elkaar.”