De Jonge: Betere toegang tot geestelijke zorg

Burgers die behoefte hebben aan professionele begeleiding bij levensvragen moeten sneller kunnen aankloppen bij een geestelijk verzorger.

Dat constateert minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). De bewindsman mag deze kabinetsperiode 35 miljoen euro uittrekken om bestaande knelpunten in de toegang tot geestelijk verzorgers weg te nemen. Maandag maakte hij zijn actieplan bekend.

Volgens De Jonge moet de geestelijke zorg vooral voor thuiswonende burgers beter toegankelijk worden gemaakt. Hij wil ook dat de verzorgers kunnen meedraaien in multidisciplinaire overleggen met bijvoorbeeld huisartsen, thuiszorg, welzijnswerk en vrijwilligers. De snelste manier om dat te bereiken is volgens hem door de gereserveerde bedragen beschikbaar te stellen aan de regionale Netwerken Palliatieve Zorg (NPZ) via de daarvoor bestaande subsidieregeling. De genoemde beroepsgroepen werken in deze netwerken al geruime tijd samen. Volgens het actieplan krijgen de NPZ’s de komende drie jaar 25 miljoen euro uitgekeerd.

De Jonge schat in dat er met dat geld in plaats van het huidige aantal van 50 wel 250 geestelijk verzorgers aan het werk kunnen in de eerstelijnsgezondheidszorg. Hun spreekuren en huisbezoeken kunnen worden vergoed. Diverse NPZ’s experimenteren al met het opzetten van breed toegankelijke centra voor levensvragen, waar de burgerlijke gemeente veelal ook een rol in speelt. Door de subsidieregeling op te plussen, wil hij ook die initiatieven een impuls geven. Daarbij benadrukt De Jonge dat dergelijke centra niet alleen moeten openstaan voor mensen in de laatste levensfase, maar voor alle burgers die bijvoorbeeld worstelen met een (chronische) ziekte, ouderdom, handicaps, verlies of rouw.

Een platform, bestaande uit onder meer de beroepsvereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ), gaat de uitvoering van het actieplan monitoren. Uiterlijk in 2021 moeten de verzorgers een structurele plek hebben in de eerstelijnszorg.

De VGVZ zegt blij te zijn met de aangekondigde impuls van 25 miljoen, maar wijst er wel op dat er volgens het regeerakkoord voor 2018 ook nog 10 miljoen euro was gereserveerd voor de geestelijke zorg. Voor dat bedrag noemt De Jonge nog geen besteding. De VGVZ wil daarover met het ministerie in gesprek.