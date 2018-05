De Graaf overweegt sollicitatie Raad van State

Fractieleider Thom de Graaf van de senaatsfractie van D66 overweegt te solliciteren naar het vicevoorzitterschap van de Raad van State. De Graaf heeft nog geen knoop doorgehakt, aldus een woordvoerder van D66.

De Graaf (ex-partijleider en ex-vicepremier) is door D66-leider Alexander Pechtold gevraagd of hij „mogelijk belangstelling” heeft voor de functie. Die wordt later dit jaar vacant als de huidige vice-president Piet Hein Donner met pensioen gaat. De Graaf heeft toen laten weten dat dat inderdaad het geval is, maar dat hij nog een afweging moet maken.

Inmiddels is bekend dat ook ex-PvdA-minister Jeroen Dijsselbloem in de markt is voor de functie. Hij zou door personeel van de Raad van State gevraagd zijn te solliciteren. Dat zou gebeurd zijn uit onvrede met de beslotenheid waarin de vicevoorzitter van de Raad van State wordt benoemd. Die benoeming gebeurt door de regering, de Tweede Kamer komt er niet aan te pas.

De Raad van State is een belangrijk adviesorgaan van de regering en tevens de hoogste bestuursrechter. D66-leider Alexander Pechtold hield zich dinsdag op de vlakte over de gang van zaken. „Moge de beste winnen.”

De benoeming van de vicepresident van de Raad van State is al jaren onderwerp van gesprek in Den Haag. In 2011 riep een meerderheid van de Kamer de regering op het parlement een rol te geven in de benoeming. Aan die oproep is nooit gehoor gegeven.

Ronald van Raak (SP) vroeg dinsdag in de Kamer een debat aan over de kwestie en kreeg daarbij steun van diverse oppositiepartijen. De coalitiepartijen blokkeerden het verzoek echter.