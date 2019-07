David Sassoli voorzitter Europees Parlement

STRAATSBURG (ANP)- De Italiaan David-Maria Sassoli is verkozen tot nieuwe voorzitter van het Europees Parlement. De 63-jarige oud-journalist volgt zijn landgenoot Antonio Tajani op. In de eerste stemronde kwam hij nog zeven stemmen tekort, maar in de tweede haalde hij met 345 van de 667 geldige stemmen de vereiste absolute meerderheid.

De sociaaldemocraat Sassoli is sinds 2009 een van de 751 Europarlementariƫrs. Hij is benoemd voor 2,5 jaar. Als onderdeel van de deal over Europese topfuncties hebben de EU-regeringsleiders en grote politieke groepen afgesproken dat de post de 2,5 jaar daarna naar de christendemocratische EVP gaat. Die grootste fractie had daarom nu geen kandidaat aangemeld, evenals de liberalen.

Er waren vier kandidaten. De Groenen hadden de Duitse Ska Keller (37) naar voren geschoven, radicaal-links de Spaanse Sira Rego (45) en de conservatieve ECR de Tsjech Jan Zahradil (56).