Daling vaccinatiegraad lijkt gestopt

De afname van de vaccinatiegraad lijkt gestopt. De voorlopige cijfers over 2018 laten eenzelfde beeld zien als voor kinderen in 2015. Het gaat dan om de DKTP-vaccin, tegen difterie, kinkhoest, tetanus en polio. Dat meldt staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer.

De voorlopige cijfers over 2018 van de andere vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma laten een vergelijkbaar stabiel beeld zien, aldus Blokhuis. Daarmee is de vaccinatiegraad nog niet op het oude niveau. Maar de dalende trend lijkt gestopt. Ook de daling van de HPV-vaccinatiegraad voor tienermeiden is gestopt.

Blokhuis noemt de signalen „hoopgevend” maar zet zijn acties om de vaccinatiegraad te verhogen door. Het gaat dan vooral om extra voorlichting.