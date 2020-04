Dales stapt op als voorzitter 50PLUS, ook rest van bestuur stopt

Geert Dales stapt op als partijvoorzitter van 50PLUS. Ook de rest van het driekoppige hoofdbestuur van de ouderenpartij stopt ermee. Dat heeft Dales gezegd in het televisieprogramma Buitenhof. De partij wordt al jaren geplaagd door ruzies, vooral over de verdeling van baantjes.

Eerder hadden vrijwel alle landelijke volksvertegenwoordigers van 50PLUS het vertrouwen in Dales opgezegd. Alleen politiek leider Henk Krol steunde hem nog, de rest van de Tweede Kamerfractie en de voltallige senaatsfractie wilden niet meer met hem verder.

Toch vertrekt Dales naar eigen zeggen vooral om persoonlijke redenen. Vier jaar geleden, nadat hij een zware depressie te boven was gekomen, beloofde hij zijn echtgenoot „altijd het zonnetje in huis” te zullen zijn. Al het geruzie binnen 50PLUS, waar hij sinds 2018 voorzitter was, maakt dat volgens hem onmogelijk.

De andere twee bestuursleden, Robert Gielisse en Bert Kannegieter, houden het eveneens voor gezien. „Wij hebben gezegd: samen uit, samen thuis. Dus het hele bestuur treedt af”, aldus Dales.

Partijleider Krol zegt vlak voor de uitzending door Dales op de hoogte te zijn gebracht. „Ik wil hier goed over kunnen nadenken”, twittert hij. „Hoe kan ik mijn kiezers ook in de toekomst het beste blijven dienen?” Krol was niet direct bereikbaar voor nader commentaar.

„Wij hebben deze stap moeten zetten omdat in de afgelopen anderhalve maand een aantal samenwerkingsrelaties door allerlei oorzaken niet meer levensvatbaar zijn en wij onze normale taken niet meer kunnen uitvoeren”, meldt het partijbestuur in een verklaring.

Om een nieuw bestuur te kiezen moet zo snel mogelijk een ledenvergadering worden belegd. Een fysieke bijeenkomst is wegens de maatregelen tegen het nieuwe coronavirus niet toegestaan, daarom zal een elektronische vergadering uitkomst moeten bieden.

Dales’ voorganger Jan Zoetelief stapte twee jaar geleden ook met ruzie op. Hij was in ongenade gevallen bij onder anderen oprichter Jan Nagel. Datzelfde lot trof onlangs ook Dales, die in 2018 juist was aangesteld om de partij in rustiger vaarwater te brengen.