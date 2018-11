Dales: schoonmaak in slangenkuil 50PLUS

Partijvoorzitter Geert Dales wil zijn partij grondig op de schop nemen om een eind te maken aan het gekonkel en gekift. Daarom moeten de leden in ieder geval drie bestuursleden afzetten, hield hij ze voor op een ingelaste ledenvergadering in Driebergen.

Er is veel mis met de structuur en de cultuur van de partij, vindt Dales. Hij wil voortaan op een andere manier bestuursleden werven en aanstellen, om zo te voorkomen dat daarin opnieuw dilettanten of ruziemakers belanden. En het moet uit zijn met scheldmails, slinkse streken en gestook. Dales citeerde berichten waarin hij voor Stalin, Taliban of rat werd uitgemaakt en dreigementen werden geuit aan zijn partner. „Daar zakt mijn broek vanaf.”

De drie bestuursleden die Dales wil lozen verwijten hem op hun beurt tirannieke trekjes.