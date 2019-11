Dader ‘metromoord’ te vroeg op eigen benen

De man die ruim twee jaar geleden een jonge vader doodstak in een Amsterdamse metro, is te weinig in de weg gelegd door de verantwoordelijke instanties. Zij hadden hem nog niet de straat op moeten laten gaan, concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid.

De schizofrene en gewelddadige Philip O. kwam vrij uit de gevangenis van Vught, terwijl hij nog niet klaar was voor een terugkeer in de maatschappij, oordeelt de inspectie. Terwijl de betrokken instanties op de hoogte waren van zijn psychische problemen en het gevaar dat hij daardoor vormde. Hij kreeg geen begeleiding, omdat hij op een wachtlijst belandde.