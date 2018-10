Daar gaat Pechtold, Wilders’ bumperklever

Bij zijn afscheid, dinsdagmiddag, van de Tweede Kamer noemde Kamervoorzitter Arib Alexander Pechtold (52) een „rasparlementariër.”

Zijn debatstijl omschreef zij als „fel maar fatsoenlijk.” „Je spreekt beschaafd, bouwt goed getimede pauzes in en je legt klemtonen precies waar je ze nodig vindt”, aldus Arib over de man die ruim twaalf jaar de Kamerfractie van de democraten leidde.

Ze bracht daarnaast in herinnering hoe slecht D66 ervoor stond in de peilingen toen Pechtold aantrad. „Virtueel op nul.” Desondanks groeide D66 onder zijn leiding uit tot „een stabiele middenpartij”, die inmiddels ook weer in het kabinet zit. „Daarmee heb je iets wezenlijks toegevoegd aan het leiderschap van je illustere voorgangers, Hans van Mierlo, Jan Terlouw, Els Borst. En plaats je jezelf ook in die traditie”, aldus Arib. Om daar nog aan toe te voegen, zinspelend op zijn vele confrontaties met de PVV-leider: „Ik denk dat de heer Wilders zijn bumperklever nog gaat missen.”