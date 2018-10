D66: zomertijd staat los van zomer

Bij de peiling in Nederland over de zomer- en wintertijd kunnen mensen op het verkeerde been worden gezet. D66-Kamerlid Kees Verhoeven zei dat donderdag tegen verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken).

Uit eerdere peilingen is gebleken dat mensen gevoelig zijn voor het woord zomer ten opzichte van winter, aldus Verhoeven. Ze hebben de neiging voor het woord zomer te kiezen. Die tijd staat echter helemaal los van de zomer. Het is een serieuze aangelegenheid, benadrukte hij in de Tweede Kamer.

Ollongren (ook D66) vindt het een heel terecht punt: „Zomertijd spreekt veel meer tot de verbeelding. Wintertijd klinkt somber terwijl het eigenlijk de standaardtijd is.” Ze gaat ervan uit dat de vragen worden gesteld zonder mensen in een bepaalde richting te duwen.

Nederland moet, net als de andere lidstaten van de Europese Unie, bepalen of het wenselijk is het halfjaarlijkse verzetten van de klok af te schaffen. En zo ja, welke tijd dan permanent moet gaan gelden. De EU-landen bespreken de kwestie eind oktober voor het eerst.