D66 zinspeelt op meer geld tegen lerarentekort

Onderwijsminister Arie Slob „moet vragen wat hij nodig heeft” om het lerarentekort het hoofd te bieden, vindt D66. De regeringspartij zinspeelt op extra geld om het beroep aantrekkelijker te maken. Tweede Kamerlid Paul van Meenen „sluit op voorhand geen enkele onorthodoxe maatregel uit”.

Volgende maand stelt het kabinet de begroting op voor volgend jaar. Het basis- en voortgezet onderwijs vroegen Slob vorige week met klem om een „noodpakket” van ruim 423 miljoen euro om de werkdruk te verlichten en leerkrachten meer te kunnen betalen. Komend schooljaar dreigen nog meer klassen het zonder leraar te moeten stellen, en verbetering is nog niet in zicht.

Als Slob dat noodpakket nodig vindt, dan moet het er komen, vindt Van Meenen. „De minister moet aan de bak. Geen vakantie voor minister Slob deze zomer.”

Van Meenen vraagt Slob verder onder meer deze zomer ambtenaren in te schakelen om scholen te helpen bij de zoektocht naar nieuw personeel. Het ministerie kan leraren in gebieden met weinig vacatures misschien helpen naar streken met grote personeelstekorten te reizen of te verhuizen, denkt hij.