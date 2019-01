D66 ziet politieke profileringsdrang bij VVD

D66-leider Rob Jetten ziet in de uitspraken van VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff over het klimaatakkoord „politieke profileringsdrang in campagnetijd” die hij „niet zo serieus” kan nemen.

In de Telegraaf zegt de VVD’er het klimaatakkoord niet zomaar te gaan uitvoeren en hekelt de ‘drammende’ opstelling in deze zaak van coalitiepartner D66. Het wordt volgens Dijkhoff nog „pittig” in de coalitie om het groene beleid te bepalen.

De D66-voorman wil de VVD aan de afspraken van het regeerakkoord houden. „De aanpak van de klimaatcrisis gaat over de toekomst van onze kinderen. Daarom heb ik afspraken met de heer Dijkhoff. Halvering van de uitstoot in 2030 en een eerlijke verdeling van de lasten. Daar houd ik hem aan. Een man een man, een woord een woord”, aldus Jetten.