D66 ziet nog geen akkoord over stikstof

D66 snapt niet dat landbouwminister Carola Schouten van een akkoord met de boeren spreekt over de stikstofproblematiek. „Het is heel goed dat de minister aan tafel is gegaan met de boeren, maar ik zie niet meer dan een gespreksverslag”, zei Kamerlid Tjeerd de Groot voorafgaand aan een debat over stikstof.

Schouten maakte woensdagochtend bekend afspraken te hebben gemaakt met het Landbouwcollectief, waarin een aantal organisaties zich hebben verenigd. Maar volgens De Groot, die zich eerder dit jaar de woede van de agrarische sector op de hals haalde door voor halvering van de veestapel te pleiten, is Schouten te voorbarig. Volgens De Groot bevat het „gespreksverslag” nog „heel veel zaken die gewoon nog niet zijn afgesproken in het kabinet”.

Een van de afspraken is dat er geen „generieke krimp” van de veestapel komt, schreef Schouten aan de Kamer. Dat wil De Groot van tafel. „Ik wil van de minister duidelijk horen dat de krimp van de veestapel nog steeds op de agenda staat, en dat daar nog nadere afspraken over worden gemaakt.”