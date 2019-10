D66 wil wetgeving voor digitale erfenissen

D66 wil dat er wetgeving komt voor digitale erfenissen. Dat zegt Tweede Kamerlid Monica den Boer. „Als je overlijdt, moeten digitale bezittingen over kunnen gaan op de erfgenaam, net zoals bij materiële goederen. Anders kan jouw digitale leven voor eeuwig rondzweven.”

Volgens Den Boer is de gemiddelde Nederlander per dag 4 uur en 50 minuten online. Maar slechts één op de tien Nederlanders maakt duidelijk wat met zijn of haar digitale erfenis moet gebeuren na het overlijden. Digitaal materiaal is niet tastbaar en daarmee voor de wet geen bezit dat een nabestaande kan erven. Daarom wil D66 dat de erfwet moderner wordt. Digitale bezittingen moeten onderdeel worden van de erfenis.

„Als je niets regelt, leef je online gewoon door”, aldus het Kamerlid. „Als je daar geen problemen mee hebt is daar niets mis mee, maar meer bewustwording is belangrijk. Het betekent namelijk dat onlineaccounts en onlinetegoeden bij winkels en streamingdiensten actief blijven. Onlinefoto’s blijven ook beschikbaar en dat maakt je een prooi voor identiteitsfraude.”