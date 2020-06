D66 wil verbod op nekklem naar aanleiding van dood George Floyd

Regeringspartij D66 vindt dat het toepassen van de nekklem door de politie moet worden verboden. De partij komt met dat voorstel naar aanleiding van de dood van George Floyd in Minneapolis.

„Een politie voor iedereen moet geen gebruik maken van een techniek die te vaak dodelijke slachtoffers eist, en ook nog eens symbool is komen te staan voor situaties waarin het geweldsmonopolie gericht wordt op een ongewapend persoon van kleur”, aldus D66.

In 2015 overleed de Arubaan Mitch Henriquez na zijn arrestatie in Den Haag. Agenten gebruikten onder meer een nekklem bij de aanhouding. De agent die de nekklem toepaste, is vorig jaar in hoger beroep tot zes maanden voorwaardelijk celstraf veroordeeld.

Het voorstel staat in een plan van aanpak van D66 om racisme te bestrijden. De partij pleit daarin onder meer voor rechercheurs die zich specialiseren in de aanpak van racisme en voor hoge boetes voor bedrijven, verhuurders of bemiddelaars die discrimineren.

D66-Kamerlid Marijke van Beukering vroeg minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) maandag in een debat of die bereid is de nekklem in de ban te doen. Het voorstel kwam haar op felle kritiek van VVD en CDA te staan.

Volgens Dilan Yesilgöz (VVD) „helpt het niet” om „verhalen en retoriek uit de Verenigde Staten” naar Nederland te vertalen. CDA’er Chris van Dam vindt dat D66 zich neerzet als „anti-politiepartij”.

Grapperhaus benadrukte dat wat Floyd is overkomen, verwurging is. „Dat mag absoluut niet in Nederland.” Met de invoering van het stroomstootwapen bij de politie, die in de komende paar jaar moet plaatsvinden, denkt hij bovendien dat het toepassen van de nekklem „waarschijnlijk niet meer of nauwelijks nodig zal zijn”.