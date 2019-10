D66 wil vangnet voor bouw om stikstofcrisis

Er moet een vangnet komen om ervoor te zorgen dat bouwbedrijven de stikstofcrisis overleven. Daarvoor pleit D66-leider Rob Jetten.

De regeringspartij roept het kabinet op noodmaatregelen te treffen, zodat de sector weer woningen kan gaan bouwen zodra er vergunningen worden uitgegeven.

Voor bouwbedrijven die door de impasse te maken krijgen met een omzetdaling, stelt D66 een deeltijd-WW voor, om onnodige ontslagrondes te voorkomen. Om ervoor te zorgen dat bouwbedrijven kunnen blijven investeren in materiaal, moeten ze toegang krijgen tot zogenoemde overbruggingskredieten.

Ook wil de partij dat de capaciteit voor vergunningverlening bij de overheid op peil blijft, zodat vergunningen snel kunnen worden verleend als daar nieuwe kaders voor zijn opgesteld.

De bouw is een belangrijke sector voor D66, die in september pleitte voor een halvering van de veestapel, onder meer om ruimte te creëren voor woningbouw na de stikstofuitspraak van de Raad van State. „Al die bouwvakkers, aannemers en anderen in de bouw die nu tijdelijk minder werk hebben, zijn straks dus weer keihard nodig als er weer gebouwd kan worden”, aldus Jetten.

Na de boeren, laat nu de bouwsector van zich horen. Bouwers organiseren woensdag een grote demonstratie op het Malieveld in Den Haag.