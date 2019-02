D66 wil harde aanpak van grote techbedrijven

D66 wil de monopolies van grote technologiebedrijven als Facebook, Apple, Google, Netflix en Amazon flink inperken. Dat kan door beter gebruik te maken van de mogelijkheden die het mededingingsrecht biedt, denkt de regeringspartij.

Tweede Kamerlid Kees Verhoeven bespeurt bij de techreuzen „een perverse prikkel om alles over ons te willen weten”. Het gaat daarbij niet alleen om onze naam, adres en internetgedrag. „Deze bedrijven willen ook onze geaardheid, politieke voorkeur, huidskleur en loon weten. De politiek moet hier paal en perk aan stellen.”

Daarvoor is het volgens Verhoeven nodig dat concentratie van data, marktmacht en geld veel beter wordt gecontroleerd. Eerlijke concurrentie moet wat hem betreft voorop komen te staan in de strijd tegen privacyschendingen, maar ook belastingontwijking, de verspreiding van desinformatie en het overtreden van arbeidsregels.

Overtreedt een bedrijf herhaaldelijk de regels, dan moet het volgens D66 gedwongen kunnen worden zich op te splitsen. Ook wil de partij strengere regels voor bedrijven die meer dan de helft van een bepaalde markt in handen hebben. Zij zouden bijvoorbeeld bij overtredingen hogere boetes moeten kunnen krijgen.

D66 heeft de voorstellen uiteengezet in een zogenoemde initiatiefnota. Die wordt woensdag besproken in de Tweede Kamer tijdens een debat over mededinging. D66 hoopt op steun van veel andere partijen.