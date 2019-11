D66 wil dat burger wetsvoorstel kan aanpassen

Burgers moeten wijzigingen kunnen indienen bij de behandeling van een wetsvoorstel, vindt coalitiepartij D66. Met een zogenoemd ‘burgeramendement’ moeten Nederlanders direct invloed kunnen uitoefenen tijdens het wetgevingstraject.

Met amendementen kunnen Tweede Kamerleden aspecten van wetsvoorstellen wijzigen. Die mogelijkheid moet er ook zijn voor burgers, indien ze genoeg handtekeningen halen, vindt D66-Kamerlid Joost Sneller. „Met het burgeramendement versterken wij onze democratie.”

Als het aan Sneller ligt, start het kabinet een experiment van twee jaar met het burgeramendement. Iemand die zo’n amendement wil indienen moet zeker 70.000 handtekening krijgen. Zoveel stemmen zijn ongeveer nodig voor een zetel in de Tweede Kamer. D66 wil dat dit digitaal geregeld wordt, zodat burgers makkelijk mee kunnen doen.

De initiatiefnemer kan zo’n amendement zelf verdedigen in de Tweede Kamer. Die persoon zal wel de hulp van zeker één partij of eenmansfractie moeten inschakelen: in de grondwet staat dat alleen een Kamerlid een amendement kan indienen. Het voorstel heeft daarnaast gewoon een meerderheid nodig.