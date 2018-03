D66 wil brandveilige wietteelt

De experimenten met wietteelt die binnenkort beginnen, moeten brandveilig zijn. De minister moet de veiligheid van omwonenden meenemen bij de opzet van de wietexperimenten, vindt regeringspartij D66.

D66-Kamerlid Vera Bergkamp verwijst naar een kritisch rapport over de risico’s voor omwonenden van de huidige hennepkwekerijen: „Door het illegale karakter van wietteelt en houtje-touwtje elektriciteits- en gasaansluitingen, ontstaan dit soort onveilige situaties voor omwonenden. Plekken waar die wiet straks wordt geteeld moeten brandveilig zijn.”

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) noemt in zijn rapport de veiligheidsrisico’s voor omwonenden van illegale wietkwekerijen in woonhuizen „onaanvaardbaar”. Omdat hennepteelt illegaal is, zijn politie en justitie bezig met opsporen en ontmantelen van kwekerijen. Maar naar veiligheid wordt niet gekeken en dat zou wel moeten, aldus de OVV. De raad vindt daarom dat veel meer partijen zich hiermee actief moeten bezighouden, zoals netbeheerders, energieleveranciers, woningcorporaties en omwonenden.

Naar schatting telt Nederland 10.000 tot 30.000 hennepkwekerijen, een groot deel daarvan in woningen. Dit veroorzaakt veiligheidsrisico’s voor omwonenden, onder meer door overbelasting van de elektriciteit, wat kortsluiting en brand kan veroorzaken. Jaarlijks wordt bij 4500 van de 6000 ontmantelde hennepkwekerijen een gevaarlijke situatie aangetroffen, voor 200 miljoen euro aan illegale energie afgetapt en minstens 65 woningbranden per jaar zijn het directe gevolg van illegale hennepteelt.