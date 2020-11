D66 wil af van verplichte beraadtermijn in abortuswet

De abortuswet moet niet langer voorschrijven dat onbedoeld zwangere vrouwen verplicht vijf dagen moeten nadenken voor ze in samenspraak met hun arts definitief voor abortus kiezen.

Het volstaat als ze samen bepalen welke beraadtermijn passend en wenselijk is. Dat is de essentie van een initiatiefwet die scheidend Kamerlid Pia Dijkstra (D66) vrijdag naar buiten bracht.

De verplichte bedenktermijn gaat in tegen de keuzevrijheid en zelfbeschikking van vrouwen, en gaat voorbij aan de professionaliteit van de arts, zo licht Dijkstra toe. Artsen zijn volgens haar heel goed in staat om het gesprek hierover met vrouwen aan te gaan „en eventueel een bedenktermijn met ze af te spreken.”

Dijkstra kondigde haar wetsvoorstel medio oktober al aan in een Kamerdebat over medische ethiek. PvdA en GroenLinks lieten daarop meteen weten vergelijkbare initiatieven in petto te hebben.

Dijkstra heeft haar wetsvoorstel al wel publiek gemaakt, maar nog niet ingediend. Op de website voert ze als reden aan dat D66 tijdens de formatie met CDA en ChristenUnie heeft afgesproken de abortuswet niet te wijzigen. „We kunnen dus ook niet voor andere voorstellen stemmen met een gelijke strekking, maar zodra het kan, dienen wij de wetswijziging in.”