D66-voorman Pechtold maakt aftreden bekend

D66-voorman Alexander Pechtold stopt ermee. Hij vertrekt als voorzitter van de fractie in de Tweede Kamer. De fractie zal dinsdag een opvolger kiezen, maakte Pechtold bekend op het najaarscongres van zijn partij in Den Bosch.

Het is tijd voor nieuw leiderschap, zo zei hij. Pechtold is sinds 2006 de politiek leider van de partij, en boekte grote successen. Maar zijn imago liep schade op door perikelen in de privésfeer. Ook doet zijn partij, sinds vorig jaar een van de vier coalitiepartners, het inmiddels slecht in de peilingen.

Rutte: aftreden Pechtold groot verlies

,,Vandaag eindigt het. Hier op ons congres in Den Bosch stap ik van het podium af. Na 12,5 jaar maak ik als partijleider de balans op en concludeer ik: ik heb alles gegeven, we hebben er alles uitgehaald. Het is tijd voor nieuw leiderschap.''

Alexander Pechtold: Christenen, zet je tenen niet zo ver naar voren

Wilders: Adieu Alexander

Rasparlementariër @APechtold vertrekt. We waren ideologische tegenpolen, maar wisten elkaar te vinden als het nodig was. Ik zal z’n interrupties missen! — Kees van der Staaij (@keesvdstaaij) October 6, 2018

D66 op zoek naar opvolger Pechtold

Met collega @APechtold vertrekt een markant politicus. Met wederzijds respect voor onze onderlinge verschillen hebben we goed samengewerkt. Dank en het ga je goed, Alexander! https://t.co/eoajkvNpxd — Gert-Jan Segers (@gertjansegers) October 6, 2018

Pechtold zag houdbaarheidsdatum verstrijken