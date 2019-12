D66-voorman: nu lenen voor projecten, los van fonds

Het kabinet moet niet wachten op de uitwerking van een investeringsfonds, maar nu al geld lenen om grote investeringen in infrastructuur en de kenniseconomie te doen. Die oproep doet D66-voorman Rob Jetten.

„Ga verstandige dingen die nu voor het oprapen liggen snel financieren”, zegt Jetten. „Nu is het moment om te investeren. Zorg dan ook dat je knopen doorhakt, en dat je niet alleen aan het filosoferen bent voor het haardvuur over hoe mooi een investeringsfonds zou kunnen zijn.”

De fractievoorzitter van de coalitiepartij is bang dat het kabinet veel te lang wacht met grote investeringen. Op Prinsjesdag kondigde het kabinet aan te werken aan een investeringsfonds om geld te steken in economische groei. Ook het ‘verdienmodel’ van Nederland moet op de schop.

Aanleiding van Jettens oproep is het bericht in de Volkskrant waarin de gemeente Amsterdam, NS, KLM en Schiphol hun wens uitspreken de Noord-Zuidlijn door te trekken naar Schiphol. Het benodigde bedrag van 3 miljard zou uit het investeringsfonds moeten komen, maar dat is volgens Jetten helemaal niet nodig. „Je kan nu al snel geld lenen om dat voor elkaar te krijgen.”

Het kabinet moet zich ook niet blindstaren op het opzetten van nieuwe organisaties of instrumenten om te investeren in de economie, zegt de fractievoorzitter van D66. „We hebben al een mobiliteitsfonds, we hebben al een wetenschapsbeurs waar we geld in kunnen stoppen.”

Jetten vreest dat het opzetten van nieuwe instrumenten te veel tijd zal kosten. Hij wijst naar investeringsinstelling Invest-NL. Het vorige kabinet kondigde de komst van deze organisatie al in 2016 aan, maar de oprichting is pas vorige maand goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Als er op de lange termijn dit soort instrumenten nodig zijn, kan dat via het investeringsfonds, waarover het kabinet in het eerste kwartaal van volgend jaar meer duidelijkheid zal geven. Ondertussen moet er gebruik worden gemaakt van de bestaande middelen.