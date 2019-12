D66-voorman Jetten: vertrek Snel is aderlating

Het opstappen van D66-staatssecretaris Menno Snel (Financiën) is „een aderlating”, vindt de leider van D66 in de Tweede Kamer. Rob Jetten prijst Snels „inzet voor de getroffen ouders in de toeslagenaffaire”, die de bewindsman uiteindelijk de kop kostte.

Jetten heeft tegelijkertijd „veel respect” voor Snels beslissing. Hij spreekt van een „heldere, eerlijke politieke afweging”.

De voormalige topambtenaar, die pas vlak voor zijn aanstelling tot staatssecretaris lid werd van D66, hield volgens Jetten „altijd de ogen op de bal”. De fractievoorzitter bewondert Snels deskundigheid.