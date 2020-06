D66: voorkom discriminatie en wijs mbo-stagiair aan bedrijf toe

Niet de werkgever, maar de school moet voortaan beoordelen of een beginnende mbo-student op een stageplek past. Dan krijgt discriminatie minder kans en komen studenten met een migratie-achtergrond sneller aan de slag, hoopt regeringspartij D66.

„Als je Achmed of Fatima heet, word je veel vaker afgewezen voor een stage dan wanneer je Paul of Antje heet”, zegt Tweede Kamerlid Paul van Meenen. Zo’n onaangename eerste kennismaking met de arbeidsmarkt is volgens hem „funest” voor „het zelfvertrouwen en het vertrouwen in onze samenleving” van 16- en 17-jarige mbo’ers.

Werkgevers moeten daarom „anonieme stageplekken” aanbieden voor de eerste verplichte stage van een mbo’er, vindt Van Meenen. Niet het leerbedrijf, maar de school buigt zich over de sollicitaties van de studenten en wijst het bedrijf een stagiair toe.

Alle partijen zijn bij deze verandering gebaat, denkt de D66’er. Bedrijven staan niet langer voor de lastige selectie van jonge studenten zonder ervaring. En scholen hebben minder werk aan het vinden van een stageplaats voor studenten met een migratie-achtergrond. Maar belangrijker nog: zo „doorbreek je vooroordelen aan twee kanten”, bij studenten en werkgevers, zegt hij.