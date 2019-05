D66 verliest in lommerrijk Nederland

In de schaduw van PVV en SP, die uit het Europees Parlement lijken te verdwijnen, heeft ook D66 moeizame verkiezingen beleefd. De partij werd ongeveer gehalveerd en ging van 15,5 naar 7,1 procent van de stemmen. Daardoor verloor D66 twee van de vier zetels in het parlement.

Het verlies van D66 was het grootst in Bloemendaal. Vijf jaar geleden kreeg de partij nog de meeste stemmen, meer dan een kwart van het totaal in het villadorp. Nu zakte de partij naar 11,3 procent. Ook in Gooise Meren (Naarden, Bussum en Muiden), Oegstgeest en Heemstede verloor de partij veel stemmen. De VVD ging in al die plaatsen met de zege aan de haal.

Ten opzichte van vijf jaar geleden raakte D66 ook studentensteden Amsterdam, Groningen, Delft, Leiden, Nijmegen, Utrecht en Wageningen kwijt. Die stemden donderdag voor GroenLinks. In Utrecht ging D66 van 26,4 naar 13,3 procent, In Leiden van 25,8 naar 12,5 procent en in Amsterdam van 25 naar 11,8 procent.