D66: Verken hobbels rond meerouderschap

Minister Dekker (Rechtsbescherming) moet voor de zomer in kaart brengen welke knelpunten een vlotte invoering van het juridisch meerouderschap na de verkiezingen nog in de weg staan.

Dat is de strekking van een motie die D66 woensdag indiende, met steun van PvdA, GroenLinks, VVD en het onafhankelijke Kamerlid Van Kooten-Arissen.

Vlak voor de zomer formuleerde het kabinet zijn beleidsreactie op het eind 2016 verschenen rapport van de Staatscommissie Herijking ouderschap. Daarin wordt aanbevolen regelingen te treffen voor meerouderschap en draagmoederschap omdat de tijd daar inmiddels rijp voor zou zijn.

Aan een meerouderschapswet kleven volgens Dekker echter tal van haken en ogen. Zo’n wet werkt door in het erfrecht en in allerlei toeslagregelingen en het kost veel tijd om de consequenties daarvan goed uit te zoeken. Deskundigen plaatsen bovendien een inhoudelijke kanttekening: onduidelijk is of opgroeien in een gezin met bijvoorbeeld twee vaders en twee moeders in het belang is van het kind. Het kabinet wil daarom volstaan met een beperktere wet. Die geeft volwassenen die naast de biologische ouders betrokken zijn bij de opvoeding deelgezag, zodat ze het kind kunnen vertegenwoordiger in praktische schoolkwesties, of bij de dokter.

Door Dekker een knelpuntenanalyse te laten maken, hoopt met name D66 dat een volgend kabinet voortvarend aan de slag kan met een volwaardige meerouderschapswet. Er komt deze periode waarschijnlijk wel een regeling voor draagmoederschap.