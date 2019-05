D66 stort vergoeding terug aan EU-parlement

D66-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen Sophie In ’t Veld heeft geld aan het Europees Parlement teruggestort dat ze uit haar kantoorpot van ruim 4000 euro per maand had gebruikt om hotels in Nederland van te betalen. Dat is gebeurd na berichtgeving over vermeend oneigenlijk gebruik van vergoedingen in HP/De Tijd.

„Wij vinden niet dat de kantoorpot daarvoor gebruikt moet worden”, aldus een D66-woordvoerder in Brussel die wel benadrukt dat er niets illegaals is gebeurd. De fout zou bij het opmaken van de jaarrekening vanzelf naar boven zijn gekomen en zijn hersteld, zegt hij.

Beschuldigingen dat In ’t Veld ten onrechte dagvergoedingen heeft aangewend om onkosten in Nederland te dekken, wijst D66 van de hand. „Elke parlementariër mag zelf bepalen hoe en waarvoor de dagvergoeding wordt gebruikt.” Elke parlementariër krijgt 320 euro per dag dat hij aanwezig is bij de plenaire zittingen in Brussel en Straatsburg, voor verblijf en maaltijden. In ’t Veld, die in Brussel woont, gebruikt die vergoedingen om de kosten te dekken van onder meer werkbezoeken aan Nederland.

Een woordvoerder van het EU-parlement zei maandag „dat er geen enkele regel is overtreden.”