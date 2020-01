D66 steunt plan voor reguleren harddrugs

Er moet een staatscommissie worden benoemd die de opdracht krijgt om voorstellen te doen voor het hervormen van het drugsbeleid.

Dat staat in een maandag verschenen manifest van (oud)-politici, juristen, verslavingswetenschappers en gezondheidsdeskundigen dat mede is ondertekend door de D66-Kamerleden Vera Bergkamp en Maarten Groothuizen.

De bestrijding van drugsgebruik en drugshandel leidt in Nederland alleen maar tot een toenemend illegaal drugscircuit met daarbinnen geweldsmisdrijven en moorden, zo valt te lezen in het stuk. Daarin wordt ook gewezen op de vele illegale dumpingen van chemisch drugsafval. De opstellers stellen dat het tijd is voor een ander perspectief en een effectieve strategie.

Het opvallendste voorstel in het manifest is het reguleren van de drugsmarkt. Dat zou betekenen dat de overheid in de toekomst regels gaat opstellen voor het produceren van soft- en harddrugs, zoals bijvoorbeeld xtc, paddo’s, cocaïne en GHB.

In Trouw benadrukte Bergkamp maandag dat D66 in Rutte III de hoofdzakelijk op repressie gerichte aanpak blijft steunen van justitieminister Grapperhaus (CDA). Desondanks viel het manifest bij het CDA totaal verkeerd. „Zelfs al zou je uit naïviteit denken dat legalisering van harddrugs in Nederland een slim idee is dan vergeet je dat nergens anders in de wereld hierover zelfs maar wordt nagedacht”, aldus het CDA.

De partij kondigt aan zich met kracht te zullen verzetten tegen het legaliseren en normaliseren van drugs.

De ChristenUnie noemde het onbegrijpelijk dat D66 oppert om een schadelijke, criminele en gevaarlijke praktijk voortaan normaal te gaan vinden. „Kwetsbare mensen zijn de dupe van het doorgeslagen vrijheid-blijheid-denken rond drugsgebruik. Stop met de liberaliseringsideologie en kies voor gezondheid en veiligheid”, aldus CU-Kamerlid Stieneke van der Graaf.