D66 stelt twee kandidaat-lijsttrekkers voor aan haar leden

D66 begint zaterdagavond aan een kennismakingscampagne voor de twee kandidaten voor het lijsttrekkerschap bij de komende Tweede Kamerverkiezingen in maart. In het Bredase theater Podium Bloos kunnen leden vragen stellen aan topfavoriet minister Sigrid Kaag. Haar tegenstrever Ton Visser is er alleen online bij, omdat hij in China woont en werkt.

Op 22 en 29 augustus volgen vergelijkbare sessies in Nijmegen en Groningen, waar de partijleden de twee kandidaten beter kunnen leren kennen. Omdat het aantal beschikbare plekken in verband met de coronamaatregelen beperkt is, kunnen de bijeenkomsten ook online rechtstreeks worden gevolgd.

De leden van D66 mogen tussen 20 augustus en 2 september hun stem uitbrengen. Uiterlijk 5 september wordt de uitslag bekend.

De huidige minister voor Buitenlandse Handel is populair binnen haar partij. Fractievoorzitter Rob Jetten heeft zich al achter haar geschaard. Kaag wil als lijsttrekker "iedereen goed door de crisis leiden, in een schone en eerlijke economie met nieuwe kansen en nieuwe banen".

Ton Visser, uit het Noord-Brabantse Oisterwijk, probeerde in 2002 en 2016 ook al lijsttrekker van de partij te worden. Hij kreeg toen niet genoeg ondersteuningsverklaringen voor een kandidatuur. Visser zegt meer begrip te willen voor "mensen die niet zoals wij in het leven staan. Mensen die niet, zoals wij, optimistisch en positief gestemd zijn, en daar ook reden voor hebben."